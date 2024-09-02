Hindistan'da MiG-29 Savaş Uçağı Gece Eğitiminde Düştü - Son Dakika
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Hindistan'da MiG-29 Savaş Uçağı Gece Eğitiminde Düştü

Racashtan eyaletinde gece eğitim görevindeki Rus yapımı MiG-29 savaş uçağı, rutin bir görev sırasında teknik bir sorun nedeniyle düştü. Pilot, fırlatma koltuğu sistemini kullanarak kazadan kurtulurken, olay yerinde can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.09.2024 21:16
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Hindistan'ın Racastan eyaletinde gece eğitimi görevindeki Rus yapımı MiG-29 savaş uçağı düştü, pilot kurtuldu.

Hindistan Hava Kuvvetlerinin X hesabından yapılan açıklamada, Barmer bölgesinde rutin gece eğitim görevi sırasında, Rus yapımı MiG-29 savaş uçağının kritik bir teknik sorunla karşı karşıya kalarak düştüğü belirtildi.

Açıklamada, pilotun fırlatma koltuğu sistemini kullanarak kazadan kurtulduğu, uçağın düştüğü alanda can kaybı olmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da MiG-29 Savaş Uçağı Gece Eğitiminde Düştü - Son Dakika

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