Hindistan\'da Sıcak Çarpması: Son 3 Günde 8 Kişi Hayatını Kaybetti

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Hindistan'ın doğusundaki Odişa eyaletinde son 3 günde 8 kişi sıcak çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Hindistan'ı etkisi altına alan aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Ülkenin doğusunda bulunan Odişa'da yetkililer, son 72 saatte onlarca kişinin sıcak çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğunu açıkladı.

Eyalette etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, sıcaklıkların artacağını kaydetti.

Yetkililer, halkı aşırı sıcaklardan korunmaları konusunda uyardı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) yetkilileri, ülkede şimdiye kadarki en uzun süren sıcaklık dalgasının yaşandığını ve son zamanlarda bazı bölgelerde sıcaklığın 50 dereceyi geçtiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesinden Mrutyunjay Mohapatra, Indian Express gazetesine verdiği demeçte, "Bu, en uzun süren sıcak hava dalgası oldu. Aşırı sıcaklar ülkenin farklı bölgelerinde yaklaşık 24 gündür devam ediyor." ifadesini kullandı.

Son haftalarda etkili olan sıcak hava nedeniyle onlarca kişi öldü

Termometrelerin 49 derecenin üstünde seyrettiği Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 2 Haziran'da 33 seçim görevlisi görevdeyken hayatını kaybetmişti.

Aşırı sıcaklar nedneiyle Bihar'da 6, Racastan'da da 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Başkent Yeni Delhi'de 29 Mayıs'ta 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.