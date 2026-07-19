Hindistan'da Şiddetli Yağışlar 16 Can Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hindistan'da Şiddetli Yağışlar 16 Can Aldı

19.07.2026 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da muson yağışları nedeniyle meydana gelen heyelan ve seller 16 kişinin ölümüne yol açtı.

Hindistan'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelan, sel ve yıldırım düşmesi nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, ülkede güneybatı muson yağışları hayatı olumsuz etkiliyor.

Yetkililer, Cammu Keşmir eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve sellerde en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Uttarakhand eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığını kaydeden yetkililer, Nagaland eyaletindeki sellerde ise 3 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok evin zarar gördüğünü ve bazı kişilerin enkaz altında kaldığını belirtti.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Hindistan Meteoroloji Departmanından (IMD) yapılan açıklamada, ülkenin kuzey ve doğu bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışların sürebileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Hindistan, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Şiddetli Yağışlar 16 Can Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Düğünde kan aktı Enişte, kayınbiraderini öldürdü Düğünde kan aktı! Enişte, kayınbiraderini öldürdü
Gümüşhane’de nakliyeci dehşeti kamerada Gümüşhane'de nakliyeci dehşeti kamerada
Fısıldaşmaları başlarını yaktı: Yan dairedekileri de aldılar mı Fısıldaşmaları başlarını yaktı: Yan dairedekileri de aldılar mı?
23 yaşındaki Nazar’ın şüpheli ölümü Savcılık harekete geçti 23 yaşındaki Nazar'ın şüpheli ölümü! Savcılık harekete geçti
Haluk Levent’e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85’ini vermiştim Haluk Levent'e memleketinde büyük tepki: Maaşımın yüzde 85'ini vermiştim

20:41
Trump’tan Dünya Kupası finali için ilginç yorum: Önce ’’Taraf değilim’’ dedi, sonra da...
Trump'tan Dünya Kupası finali için ilginç yorum: Önce ''Taraf değilim'' dedi, sonra da...
20:27
Dünya Kupası’nda dev finale damga vuran görüntüler
Dünya Kupası'nda dev finale damga vuran görüntüler
19:44
İran, Kuveyt’te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
İran, Kuveyt'te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
19:29
Oğuzhan Uğur’un “mal varlığı“ sorusuna verdiği yanıt olay
Oğuzhan Uğur'un "mal varlığı" sorusuna verdiği yanıt olay
19:08
İşte Oğuzhan Uğur’un emniyetteki ilk ifadesi
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi
18:21
Samsun’da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp
Samsun'da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 20:43:42. #7.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da Şiddetli Yağışlar 16 Can Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.