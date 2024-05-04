Hindistan\'ın Cammu Keşmir bölgesinde çıkan çatışmada 1 asker öldü, 4 asker yaralandı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde direnişçilerle çıkan çatışmada 1 asker öldü, 4 asker yaralandı.
Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Cammu Keşmir'e bağlı Poonch ilçesinde direnişçilerin askeri konvoya saldırması sonucu çatışma çıktığını duyurdu.
Paylaşımda, iki araçtan oluşan konvoydaki askerlerin saldırıya karşılık verdiği, olayda 1 askerin öldüğü, 4 askerin yaralandığı kaydedildi.
Yaralıların olay yerinden tahliye edildiği vurgulanan paylaşımda, bölgenin kordona alındığı ve direnişçilere yönelik arama tarama faaliyetine başlandığı kaydedildi.
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