Hindistan'ın Manipur eyaletinde sel: 3 ölü, binlerce kişi etkilendi - Son Dakika
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Hindistan'ın Manipur eyaletinde sel: 3 ölü, binlerce kişi etkilendi

Hindistan\'ın Manipur eyaletinde sel: 3 ölü, binlerce kişi etkilendi

Hindistan'ın Manipur eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi ise afetten etkilendi. Selin yol açtığı toprak kayması ve su baskınları sonucu yüzlerce ev sular altında kaldı. Yetkililer, güvenli yerlere tahliye çalışmalarının başladığını ve arama kurtarma operasyonları için Ulusal Afet Müdahale Gücü'nün bölgeye intikal ettiğini belirtti. Manipur Başbakanı ise olaydan etkilenenlere yardım etmek için tüm ekiplerin ve gönüllülerin yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti.

30.05.2024 11:27
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Hindistan'ın Manipur eyaletinde yaşanan sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi afetten etkilendi.

India Today sitesinin haberine göre, Manipur'da şiddetli ve aralıksız yağmur, sele neden oldu.

Eyalet yetkilileri, suya kapılan 1, selin yol açtığı toprak kaymasında ise 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Imphal Vadisi'ndeki yüzlerce evin su altında kaldığını ve binlerce kişinin afetten etkilendiğini ifade eden yetkililer, bölgedeki insanların güvenli yerlere tahliyesine başlandığını açıkladı.

Yetkililer, Ulusal Afet Müdahale Gücünden (NDRF) bir ekibin, arama kurtarma operasyonlarına öncülük etmek için askeri uçakla bölgeye intikal ettiğini belirtti.

Manipur Başbakanı Nongthombam Biren Singh, bölgeye ziyaretinin ardından X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, selden birçok canlının etkilendiğini ifade etti.

Singh, tüm yetkili ekiplerden gönüllülere kadar herkesin olaydan etkilenenlere yardım etmek için yorulmadan çalıştığını bildirdi.

Kaynak: AA

Hindistan, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'ın Manipur eyaletinde sel: 3 ölü, binlerce kişi etkilendi - Son Dakika

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