Hindistan\'ın Manipur eyaletinde sel: 3 ölü, binlerce kişi etkilendi

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Hindistan'ın Manipur eyaletinde yaşanan sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi afetten etkilendi.

India Today sitesinin haberine göre, Manipur'da şiddetli ve aralıksız yağmur, sele neden oldu.

Eyalet yetkilileri, suya kapılan 1, selin yol açtığı toprak kaymasında ise 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Imphal Vadisi'ndeki yüzlerce evin su altında kaldığını ve binlerce kişinin afetten etkilendiğini ifade eden yetkililer, bölgedeki insanların güvenli yerlere tahliyesine başlandığını açıkladı.

Yetkililer, Ulusal Afet Müdahale Gücünden (NDRF) bir ekibin, arama kurtarma operasyonlarına öncülük etmek için askeri uçakla bölgeye intikal ettiğini belirtti.

Manipur Başbakanı Nongthombam Biren Singh, bölgeye ziyaretinin ardından X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, selden birçok canlının etkilendiğini ifade etti.

Singh, tüm yetkili ekiplerden gönüllülere kadar herkesin olaydan etkilenenlere yardım etmek için yorulmadan çalıştığını bildirdi.