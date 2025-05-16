Hindistan, Pakistan'la Su Antlaşması için Terörizme Son Şartını Koştu

YENİ DELHİ, 16 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Pakistan tarafından Hindistan'a yönelik "sınır ötesi terörizme" son verilmedikçe İndus Su Antlaşması'nın yeniden yürürlüğe girmeyeceğini söyledi.

Jaishankar'ın açıklamasından bir gün önce Pakistan, antlaşmaya ilişkin görüşmelerin yeniden başlatılması talebini ilettiğini bildirmişti.

22 Nisan'da Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 turistin öldürülmesinin ardından Hindistan, saldırıdan "Pakistan topraklarında eğitilen teröristleri" sorumlu tutarak su antlaşmasını askıya almıştı.

Jaishankar perşembe günü başkent Yeni Delhi'de düzenlediği basın toplantısında, "İndus Su Antlaşması askıya alınmıştır ve Pakistan sınır ötesi terörizmi inandırıcı ve geri dönülmez bir şekilde durdurana kadar yürürlüğe girmeyecektir" ifadelerini kullandı.

1960 yılında imzalanan İndus Su Antlaşması, İndus Nehri ve kollarındaki suyun iki ülke arasında nasıl dağıtılacağına ilişkin hükümler içeriyor.