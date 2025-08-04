Hindistan ve Filipinler'den Ortak Deniz Tatbikatı

Hindistan ve Filipinler donanmaları, ilk ortak deniz tatbikatlarını, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde düzenledi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan ve Filipinler'e ait donanmalar iki günlük ortak deniz tatbikatına başladı.

İki ülke arasındaki ilk deniz tatbikatı, ilk gününde, Çin'in ve bölge ülkelerinin egemenlik iddiasında bulunduğu Güney Çin Denizi'nde düzenlendi.

Filipinler Genelkurmay Başkanı General Romeo Brawner, tatbikatın, ülkesinin münhasır ekonomik bölgesi sınırları içinde yapıldığını ifade etti.

Tatbikatta şu ana kadar olumsuz bir deneyimle karşılaşılmadığını belirten Brawner, ülke ismi vermeden, "Ancak tam da tahmin ettiğimiz gibi, bizi takip edenler var." dedi.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.