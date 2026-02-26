Hindistan ve Japonya'nın Ortak Tatbikatı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hindistan ve Japonya'nın Ortak Tatbikatı Başladı

26.02.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan ve Japonya, 'Dharma Guardian' tatbikatına 120 askerle başladı. 9 Mart'a kadar sürecek.

Hindistan Ordusu ile Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetlerinin ortak tatbikatı "Dharma Guardian"ın, Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki Chaubattia bölgesinde başladığı bildirildi.

Hindistan Basın Bilgi Bürosundan (PIB) yapılan açıklamada, iki ülke arasında yıllık ortak askeri tatbikat olan "Dharma Guardian"ın 7'ncisinin başladığı aktarıldı.

Açıklamada, 9 Mart'a kadar sürecek tatbikata, her iki ülkeden 120'şer askerin katıldığı ifade edildi.

Hindistan ve Japonya arasında dönüşümlü düzenlenen tatbikatın, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin önemli unsurlarından biri olduğu belirtilen açıklamada, tatbikatla yarı kentsel ortamda müşterek harekat kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve askeri işbirliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, birliklerin fiziki dayanıklılığı artırmaya, müşterek planlama süreçlerini geliştirmeye ve taktik eğitimleri uyumlaştırmaya odaklanacağı, tatbikatta modern teknolojilerin kullanımına ve birlikte çalışabilirliğin artırılmasına da ağırlık verileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Hindistan, Japonya, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan ve Japonya'nın Ortak Tatbikatı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Skriniar’dan Saran’a söz: Çok daha erken döneceğim Skriniar'dan Saran'a söz: Çok daha erken döneceğim
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

13:18
AYM Başkanı Özkaya’dan önemli açıklamalar HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
AYM Başkanı Özkaya'dan önemli açıklamalar! HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
13:16
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı Adnan Oktar’la ilgili çarpıcı detay
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
13:09
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kontrolü altında olacak birimler
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler
12:49
Pazardan aldı, zehir çıktı Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
12:32
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt
"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
12:30
Netanyahu’ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 13:51:44. #7.11#
SON DAKİKA: Hindistan ve Japonya'nın Ortak Tatbikatı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.