Hindistan, Yerli Balistik Füzesinin Başarılı Test Atışını Duyurdu

YENİ Hindistan, birden fazla savaş başlığı taşıyabilen yerli balistik füzesinin, ilk test atışını başarıyla tamamladığını duyurdu.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya platformunda, test atışının başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, savunma sanayisinde yaşanan gelişmelere değindi.
Modi, füzenin birbirinden bağımsız hedefleri vurabilen birden fazla başlıkla donatıldığını kaydetti.
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Karabük'te, 100. Yıl Mahallesi ve Namal Kavşağı'nda kedilere çarpan ve kaçan iki sürücüye, İl Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ekipleri tarafından 14 bin 432 lira idari para cezası kesildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya ve Adıyaman'da afetzede vatandaşlar kaldıkları konteynerlerde ilk iftarlarını yaptı. Kent merkezindeki Kaynarca Konteyner Kent'te kalan aileler, konteynerlerinde iftarlıklarını hazırladı ve kurdukları yer sofralarında oruçlarını açtı. Adıyaman'da da afetzedeler, kaldıkları konteyner kentlerde ilk oruçlarını açtı. AFAD koordinesinde Deniz Feneri işbirliğiyle K10 konteyner kentte kurulan iftar çadırında yaklaşık 947 afetzedeye yemek verildi.
Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti haline gelen Ramazan pidesini almak isteyen vatandaşlar fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Uzun pide kuyruklarını beklemek istemeyen vatandaşlar ekmek ve daha önceden çıkmış pideleri almayı tercih etti. Ezan okunmasına rağmen pide kuyruğunun sürdüğü görüldü.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular yenilenme idmanı gerçekleştirdi. Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz antrenmana katılmadı. Ekip, yarın yapılacak idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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