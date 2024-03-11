Hindistan, Yerli Balistik Füzesinin Başarılı Test Atışını Duyurdu

Karabük'te Kedilere Çarpan Sürücülere Yüksek Para Cezası

Karabük'te, 100. Yıl Mahallesi ve Namal Kavşağı'nda kedilere çarpan ve kaçan iki sürücüye, İl Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ekipleri tarafından 14 bin 432 lira idari para cezası kesildi.