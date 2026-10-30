Hınıs'ta 4 çocuk annesi, 10 düveyle başladığı hayvancılıkta 20 hayvana ulaştı - Son Dakika
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Hınıs'ta 4 çocuk annesi, 10 düveyle başladığı hayvancılıkta 20 hayvana ulaştı

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Hınıs\'ta 4 çocuk annesi, 10 düveyle başladığı hayvancılıkta 20 hayvana ulaştı
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Erzurum'un Hınıs ilçesinde devlet destekli hayvancılık projesinden yararlanan 4 çocuk annesi üretici, 10 gebe düveyle başladığı işte hayvan sayısını 20'ye çıkardı. Üretici, geliriyle çocuklarının eğitim ve diğer ihtiyaçlarını karşılarken işletmesini büyütmeyi hedefliyor.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde devlet desteğiyle hayvancılığa başlayan 4 çocuk annesi Gülli Karabey, yetiştirdiği büyükbaş hayvanlardan elde ettiği gelirle çocuklarının eğitim ve diğer ihtiyaçlarını karşılayarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

İlçeye bağlı Yolüstü Mahallesi'nde yaşayan Gülli Karabey, kırmızı et üretimini artırmak ve kırsaldaki aile işletmelerini desteklemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'nden yararlandı.

Proje kapsamında 10 gebe düve teslim alan Karabey'in hayvanları ilk buzağılarını dünyaya getirdi. Hayvan sayısı 20'ye ulaşan Karabey, ailesinin geçimini sağladığı işletmesini büyütmeyi hedefliyor.

"Projeyi genişletmek istiyorum"

Gülli Karabey, AA muhabirine, yaşadıkları kırsal bölgede bakanlığın desteğiyle hayvancılığa başlayarak önemli aşama kaydettiklerini söyledi.

Şu anda 20 hayvanının bulunduğunu dile getiren Karabey, "Sabah erkenden kalkıp geç saatlere kadar onlarla uğraşıyorum. Bu işi severek yapıyorum, çok memnunuz sonuçta geçim kaynağımız. Başka bir yerde çalışmıyoruz sadece hayvanlarımıza bakıyoruz. Köydeyiz başka yapacak işimiz yok. 4 çocuğum var. Bunların başta eğitim olmak üzere bütün ihtiyaçlarını hayvancılıktan karşılıyorum. Projeyi genişletmek istiyorum. 10 düveyle başladım, 50-100 hayvana çıkartmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Projeye Hınıs'tan 760 yetiştirici başvurdu

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gültekin Yılmaz da Tarım ve Orman Bakanlığının 2025'te hayata geçirdiği projeye Hınıs'tan 760 yetiştiricinin başvurduğunu bildirdi.

Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 18 asil ve 16 yedek yetiştiricinin hak sahipliği kazandığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hak sahipliği kazanan bu yetiştiricilerimiz yine Bakanlığımıza bağlı TİGEM işletmelerimizden sağlıklı, tüm aşıları yapılmış gebe damızlık hayvanları teslim aldılar. Teslim alınan bu hayvanların her ay düzenli sağlık kontrolleri ve denetimleri Bakanlığımızın taşra birimi olarak bizler tarafından yapılıyor. Bunun sonucunda da yine sadece bu projeye esas olmak üzere hayvan başı 1500 lira bakım ve besleme desteği adı altında destekleme ödemesi yapılmaktadır. Her yıl yapılan TARSİM sigortası yine bu projede esas olmak üzere bir yıl boyunca Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Bu projenin başta ilçemiz olmak üzere tüm memlekete hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA
ErzurumEkonomiGüncelÇocukHınısYaşamSon Dakika

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