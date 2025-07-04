Hırsız, Jandarmaya Ateş Etti, İntihar Etti

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde çaldığı aracı arazide terk edip kaçan Hakan İnce (54), bölgede kendisini arayan jandarma ekibine av tüfeğiyle ateş etti. Jandarmanın silahı bırakması için ikaz ettiği İnce, av tüfeğiyle göğsüne 2 kez ateş ederek intihar etti.

Olay saat 00.15'te Yalvaç'a bağlı Hisarardı köyü yakınlarında meydana geldi. Çaldığı 34 RS 423 araçla kaçan Hakan İnce'nin yakalanması için ekipler çalışma başlattı. Ekipler, Su Çıktığı mevkisinde aracı, arazide terk edilmiş halde buldu. Çevrede yapılan araştırma sırasında Hakan İnce, bulunduğu ağaçlık alandan, jandarma ekibine av tüfeği ile 1 el ateş etti. 2 el havaya uyarı ateşi yapan jandarmanın silahı bırakması için ikazda bulunduğu İnce, göğüs kafesine dayadığı av tüfeğiyle 2 el ateş ederek intihar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden İnce'nin cenazesi morga götürüldü. Jandarma personeli ise olayı yara almadan atlattı.