Hırsız Ö.T. Ormanda Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hırsız Ö.T. Ormanda Yakalandı

Hırsız Ö.T. Ormanda Yakalandı
30.06.2026 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 yıl hapis cezası olan Ö.T., Artvin'de inşa ettiği kulübede yakalandı. 1300 km takip edildi.

BURSA'da 'Hırsızlık' suçundan kesinleşmiş toplam 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ö.T., polisin 1300 kilometrelik takibiyle Artvin'in Hopa ilçesindeki ormanda inşa ettiği ahşap kulübede yakalandı. Polisi karşısında görünce şaşıran Ö.T., "Beni burada nasıl buldunuz?" diye sordu.

Bursa'da karıştığı çok sayıda hırsızlık olayının ardından yargılandığı mahkemece toplam 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Ö.T.'nin izini süren polis, şüphelinin Artvin'e kaçtığını tespit etti. Hopa ilçesinde ormanda saklanan Ö.T.'nin, burada kendisine ağaçlardan bir kulübe inşa ettiği ve dış dünyayla bağını kopararak yaşamaya çalıştığı belirlendi. Kulübenin yerini tespit eden ekipler, firari hükümlüyü yakalamak için operasyon düzenledi. Ö.T., 1300 kilometrelik takiple ormandaki kulübede yakalandı.

TUTUKLANDI

Karşısında Bursa polisini görünce büyük şok yaşayan Ö.T., ekiplere, "Beni burada nasıl buldunuz?" diye sordu. Hopa'da gözaltına alınarak Bursa'ya getirilen Ö.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Artvin, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırsız Ö.T. Ormanda Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor Erdoğan’ın kişisel asistanı olacak Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor! Erdoğan'ın kişisel asistanı olacak
Dünya Kupası’nda akılalmaz olay Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi
Şanlıurfa’da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor Şanlıurfa'da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor
Katliam gibi kaza Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi
Ekmek parası kazanırken gelen feci ölümler Ekmek parası kazanırken gelen feci ölümler
Turistlerin önünde tehditler savurdu 180 bin liralık cezayı yedi Turistlerin önünde tehditler savurdu! 180 bin liralık cezayı yedi

10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
10:29
Özgür Özel’den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız
Özgür Özel'den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız
10:06
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
09:43
Irak’da dev operasyon Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
09:01
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi
08:36
901’de hayati gol Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
90+1'de hayati gol! Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 11:05:31. #7.12#
SON DAKİKA: Hırsız Ö.T. Ormanda Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.