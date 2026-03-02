MURATPAŞA ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde 30 iş yeri ve KGYS kamera kayıtlarındaki 280 saatlik görüntü incelenerek iki evden hırsızlık olayı aydınlatıldı; 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güzeloba Mahallesi'nde iki ayrı ikametten yaklaşık 637 bin TL değerinde ziynet eşyası, döviz ve kamera hırsızlığı ile ilgili yapılan çalışmalarda, 30 ayrı iş yeri ve KGYS kamerasına ait toplam 280 saatlik görüntü incelendi. Yapılan incelemelerde, hırsızlık olaylarının şüphelilerinin S.T., E.D. ve N.Ö. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, Çavdır ilçesi Söğüt mevkiinde yakalandı.

Şüphelilerin kullandığı araçta ve ikametlerinde yapılan aramalarda 53 gram altın, 2 adet 20 gram altın bilezik, 1 çift altın küpe ve 11 saf gümüş sikke ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyaları müştekilere teslim edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden N.Ö. hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, S.T. ve E.D. tutuklandı.