Hırsızlık Suçundan Aranan Kadın Yakalandı

Kayseri'de "hırsızlık" suçundan hakkında 70 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 70 yıl 4 ay hapis cezası bulunan G.S'yi (31) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
