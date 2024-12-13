Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs, Baza İçinde Yakalandı

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AKSARAY'da 'Hırsızlık' suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çapan Özkaraca (31), yatak odasında saklandığı bazanın içinde yakalandı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 49 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, 150 polis eşliğinde 49 adrese operasyon düzenlendi. Hakkında 'Hırsızlık' suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çapan Özkaraca (31), yatak odasında saklandığı bazanın içinde yakalandı. Özkara, kendisini yakalayan polislere de gülümseyerek, "Beni nasıl buldunuz" dedi. O anlar, polis kamerası tarafından kaydedildi. Gözaltına alınan 49 şüpheliden aralarında Özkaraca'nın da bulunduğu 22 kişi tutuklanırken, 27 kişi hakkında adli işlemler sürüyor.

Haber- Kamera : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA