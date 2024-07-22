Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan hükümlü restoranda yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan hükümlü restoranda yakalandı

Bursa'da hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 31 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve 2 yıldır başkasına ait kimlik kullandığı belirlenen hükümlü, sigortasız çalıştığı restoranda yakalandı. Polis ekipleri, aranan hükümlünün restoranda garsonluk yaptığı sırada gözaltına aldı.

22.07.2024 12:31
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Bursa'da hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 31 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve 2 yıldır başkasına ait kimlik kullandığı belirlenen hükümlü, sigortasız çalıştığı restoranda yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğümüz Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada, hırsızlık ile dolandırıcılık gibi farklı suçlardan 37 suç kaydı olan ve toplam 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, M.N'nin, 2 yıldır ikametine gelmediği ve bir otelde kaldığı belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, M.N'nin, başkasına ait bir kimlikle Bursa ve Yalova'da çeşitli işlerde sigortasız çalıştığını ve 6 aydır da Osmangazi ilçesinde bir restoranda garsonluk yaptığını tespit etti.

Restorana müşteri olarak giden polisler, hükümlüyü, kimlik sorduklarında M.Y. olduğunu söylemesi üzerine gözaltına aldı.

Ekip otosuna alınan hükümlü, sorgusunda kendi kimliğini itiraf ederek M.Y. isimli kişiye ait kimliği 2 yıl önce yolda bulduğunu ve bu kimliği kullandığını itiraf etti. İşlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen M.N, daha sonra cezaevine gönderildi.

Restorana ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hükümlünün müşterilere yemek servisi yaptığı sırada, sivil polislerin iş yerine girerek M.N'yi gözaltına alıp dışarı çıktıkları görülüyor.

Kaynak: AA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan hükümlü restoranda yakalandı - Son Dakika

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