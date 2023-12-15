Hırvatistan\'da İsrail\'e karşı protesto

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de toplanan aktivistler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve öldürülen çocuklara dikkati çekmek için çocuk ayakkabılarından oluşan bir kule yaptı.

Blok Kolektifi ve Özgür Filistin İnisiyatifi isimli grup, Zagreb'in tarihi Ban Jelacic Meydanı'ndaki Dolac pazarında toplanarak, karton kutuların üzerine kullanılmış çocuk ayakkabıları bıraktı.

İsrail'in saldırılarında öldürülen çocukları anmak için "Hepimizi öldüremezler" yazılı pankart açan gruptakilerin protestosuna birçok kişi de eşlik etti.

Grup adına açıklama yapan Ivana Hanacek, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'de 20 binden fazla insanı öldürdüğünü, bu rakamın her geçen gün arttığını söyledi.

Gazze'nin "toplu bir mezara" dönüştürüldüğünü ifade eden Hanacek, "Yaşlılar, kadınlar, hastalar öldürülüyor, hastaneler bombalanıyor. Çocukları ve hatta yeni doğmuş bebekleri bile öldürüyorlar. Savaşın çılgınlığına karşı sesimizi yükseltiyoruz. Özgür Filistin için acil ateşkes talep ediyoruz." diye konuştu.

Protestoya katılan Amina Nanic, 1992-1995 döneminde Bosna Hersek'teki savaşta 4 yaşındayken mülteci durumuna düştüğünü, Filistinlilerin de aynı şeyleri yaşadığını belirtti.

Hırvatistanlılara çağrıda bulunan aktivistler, toplanan ayakkabıların Filistinli çocuklara ulaştıracağını ifade etti.

Balkanlarda 7 Ekim'den bu yana İsrail'e açık şekilde tam destek veren tek ülke olan Hırvatistan'da yapılan bu protesto dikkati çekti.

Hırvatistan hükümetinden, katı bir şekilde İsrail'in yanında olunduğu ve İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğu yönünde açıklamalar gelmiş ve 28 Ekim'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda "Gazze'de ateşkes çağrısı" karar tasarısına da "hayır" oyu kullanılmıştı.