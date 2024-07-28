Hitit Rallisi Keçiören'de Başladı

(ANKARA) - Otomobil sporları tarihinin önemli yarışlarından Hitit Rallisi, üç yıllık aradan sonra 48. kez Keçiören'de verilen çıkışla başladı.
Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kalaba Kent Meydanı'na kurulan etapla heyecanı doruğa çıkaran 48. Hitit Rallisi'nin çıkış seremonisi gerçekleştirildi. Rallinin ilk start anonsu Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Emir Can Tunç ve Atila Zorlu tarafından yapıldı.
Motor sporları sevenleri bir araya getiren rallide pilotlar ve yardımcı pilotlar sırayla çıkış noktasına gelerek isimleri anons edildi. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki etapta seyirciler ralli heyecanını yaşadı.
Dereceye giren pilotlara ödül verilecek
48. Hitit Rallisi'nde, Keçiören-Yenimahalle-Çubuk- Kahramankazan ilçelerini kapsayan 79,75 kilometrelik özel etaplar kat edilecek. İki gün sürecek yarışın tamamlanmasıyla dereceye giren pilotlara ödül verilecek.
10 aracın boy gösterdiği organizasyon; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi, Kahramankazan Belediyesi, Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK), Petlas, ANGİAD, TÜRSAB ve Orange Fox'un katkıları ile düzenleniyor.
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