Hititlerin Kutsal Kenti Nerik'te Önemli Buluntular - Son Dakika
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Hititlerin Kutsal Kenti Nerik'te Önemli Buluntular

Hititlerin Kutsal Kenti Nerik\'te Önemli Buluntular

Vezirköprü'deki kazılarda 27 çivi yazılı tablete ulaşıldı, Nerik hakkında yeni bilgiler elde edildi.

20.10.2024 13:46
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Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Oymaağaç Höyüğü'nde Hititlerin kutsal kenti Nerik'i ortaya çıkarmak için sürdürülen kazılarda şimdiye kadar kent hakkında bilgiler veren 27 çivi yazılı tablete ulaşıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplam Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Oymaağaç Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Ali Yılmaz, AA muhabirine, Oymaağaç Höyüğü'nde 19 yıldır süren kazı çalışmalarında önemli bulgular elde ettiklerini söyledi.

Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Uşak Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinin katkılarıyla yürütülen kazıların Samsun Valiliği, Vezirköprü Kaymakamlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Vezirköprü Belediyesince desteklendiğini kaydetti.

"Günümüzden 6 bin yıl kadar öncesine uzanan bir yerleşimden bahsediyoruz"

Bu yıl temmuz ayında başlayan çalışmaların kasım ayına kadar devam etmesinin planlandığına işaret eden Yılmaz, "Burası Hititlerin kutsal şehri Nerik olarak biliniyor. En erken yerleşim kalkolitik döneme kadar uzanıyor. Günümüzden 6 bin yıl kadar öncesine uzanan bir yerleşimden bahsediyoruz. Erken Tunç ve Geç Tunç Çağı'nda parlak bir dönem yaşıyor. Demir Çağı'nda yerleşim devam ediyor. Son aşamasında Roma Dönemi'nde bir mezarlık olarak yerleşim son buluyor." dedi.

Yılmaz, bu yılki kazılarda höyüğün kuzeybatısında bulunan geniş düzlükte çalışmaları sürdürdüklerini, Demir Çağı mimarisin bu alanda öne çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Burada ahşap mimariden söz etmemiz mümkün. Bölgenin bilinen bir mimari sitili çantı tekniğinde (ormanlık bölgelerde ağaç gövdeleri üst üste yığılarak yapılan ev) yapıların yer aldığı bir alanı kazıyoruz. Her yıl kazılarda önemli bulgulara ulaşıyoruz. Nerik savını destekleyen birçok buluntu bu yıl da gelmeye devam etti. En önemli buluntularımız çivi yazılı belgeler olabilir. Bu yılki çalışmalarımızda bunlarla ilgi bulgulara sahibiz. Bunlar detaylı bir şekilde yayına hazırlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığına rapor edilecek. Önemli bulgular arasında daha önce bilinmeyen bir dönemin açığa çıkartılması Demir Çağı'nın anlaşılması da çok önemli. Demir Çağın bütün dönemleri Orta Demir Çağ ve Geç Demir Çağı'nda da yerleşim bu bölgede devam etmiş. Bir plankale üzerinde bile 4 farklı evre şimdiye kadar tespit ettik."

Doç. Dr. Mehmet Ali Yılmaz, elde ettikleri tabletlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Şimdiye kadar bulduğumuz çivi yazılı tablet sayısı 27'ye ulaştı. Bu çivi yazılı tabletlerin birçoğunu bugün Samsun Müzesi teşhirinde görebilirsiniz. Bu çivi yazılı tabletler üzerinde Nerik ismi geçiyor. Nerik'in özelliklerini ve Nerik'in etrafındaki coğrafi unsurları tanımlayan birçok tanımlayıcı var. Aynı zamanda hava tanrısına adanmış tapınağın bir bölümü olan Dahanga. Dahanga ismi çok önemli. Birçok çivi yazılı tablet üzerinde Dahanga'yı okuyoruz. Bu yıl da bulunan tablet üzerinde Dahanga yine karşımıza çıkıyor. Bu önemli bir veri. Nerik savını destekleyen önemli verilerden birisi."

Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ise kazı çalışmalarının başarılı şekilde sürdürüldüğünü ifade ederek, "Buranın her bir santimetrekaresinde adeta bir medeniyet bulgusu var. Binlerce yılı bir anda birbirine bağlıyor, binlerce yılı bir anda ortaya çıkarıyor. Samsun ve Anadolu tarihi adına çok önemli, özel bilgiler veriyor." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Vezirköprü, Kültür, Eğitim, Güncel, samsun, Son Dakika

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