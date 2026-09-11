Hizan Kaymakamı Öztürk esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

İş yerlerini ziyaret eden Öztürk, esnafa hayırlı işler dileyerek taleplerini dinledi. Vatandaşlarla da sohbet eden Öztürk, ilçeye ilişkin görüş ve önerileri aldı.

Ziyaretlerde İl Genel Meclisi Üyesi Necmettin Turan da yer aldı.