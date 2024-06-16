Hizan Kaymakamlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi

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Bitlis'in Hizan Kaymakamlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Öğretmenevinde gerçekleştirilen programa katılan Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, kurum amirleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Özçelik, İlçe Devlet Hastanesindeki personelin de bayramını kutladı.

İnsanları günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştırarak birbirine yakınlaştıran bayram günlerinin toplumda umut, sevgi, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Bu güne kadar el birliği ile yaşatılan birliktelik kültürünün en güzel örneklerinden birinin sergilendiği bayramlaşma törenine katılan tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Sevgi, saygı, hoşgörü ve huzur ortamının hakim olduğu bir dünya temennisiyle tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum."

Programa, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, Cumhuriyet Savcısı Merve Karatekeli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Ömür Tekeli, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Osman Öztürk, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.