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Hizbullah, İsrail'e karşı saldırı düzenledi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'e karşı saldırı düzenledi

Hizbullah, İsrail'in Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'yi öldürmesinin ardından İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi. İsrail'in Cel el-Alem askeri noktası füzelerle, Merc ve Mitat askeri noktaları ise uygun silahlarla hedef alındı. Hamas ofisine düzenlenen saldırıda toplamda 7 kişi öldü. Hizbullah, suikastın karşılıksız kalmayacağını belirtti.

Hizbullah, İsrail\'e karşı saldırı düzenledi
03.01.2024 - 00:59,  Güncelleme: 01:00
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Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'yi başkent Beyrut'ta öldürmesinin ardından İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait askeri noktalara düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Cel el-Alem askeri noktasının füzelerle, Merc ve Mitat askeri noktalarının da uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine düzenlenen saldırıda Aruri ile birlikte toplamda 7 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Hizbullah saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Beyrut'un kalbinde meydana gelen suikastın karşılıksız kalmayacağını belirtmişti.

Kaynak: AA
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