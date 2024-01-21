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Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu. Hizbullah, çatışmalarda hayatını kaybeden mensubu hakkında açıklama yaparken, İsrail'e ait sınır üzerindeki mevzilere saldırı düzenlendiği belirtildi. İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı
21.01.2024 - 18:59,
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, İsrail ordusu ile çatışmalarda hayatını kaybeden mensubu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Hizbullah mensubu Fadıl Ali Selman Şaar'ın öldüğü ifade edildi.

Hizbullah, yaptığı bir başka açıklamada ise İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan Hadab el-Bustan mevzisine Burkan füzesi, Ruveysat el-Alem ve Biranit askeri noktasına uygun silahlarla saldırı düzenlendiği kaydedildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 164'te yükseldi.

İsrail ordusundan hava saldırısı

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Merkaba beldesinde yer alan Hizbullah'a ait 2 hedefe yönelik savaş uçakları ile hava saldırısı yapıldığı aktarıldı.

Ayrıca, Hizbullah'ın Lübnan'daki "operasyon komuta merkezi" ve "askeri bölgelerinin" tank ve savaş uçakları ile vurulduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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