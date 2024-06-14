Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri hedeflerine saldırı düzenledi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki askeri hedeflerine saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattındaki askeri hedeflerine saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail'e yönelik saldırılarda Ramsa ve es-Smaki askeri mevziileri ile Hale Varde bölgesi ve Metula yerleşim birimine füzelerle saldırı gerçekleştirildi. İsrail ordusu ise Deyr Mimas ile Kfarkilla beldeleri arasındaki bölgeyi topçu atışlarıyla hedef aldı.

14.06.2024 11:01
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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattındaki askeri hedeflerine saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'e yönelik düzenlenen saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'a ait ancak İsrail işgali altındaki Kafr Şubaa Tepeleri'ndeki Ramsa ve es-Smaki askeri mevziilerinin güdümlü füze ile vurulduğu ifade edildi.

Ayrıca İsrail askerlerinin toplanma noktası olan Hale Varde bölgesi ve Metula yerleşim birimine füzelerle saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre ise İsrail ordusunun topçu atışlarıyla Deyr Mimas ile Kfarkilla beldeleri arasındaki bölgeyi hedef aldığı kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Lübnan'dan Avivim yerleşim birimine 2 adet güdümlü füzenin fırlatıldığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ancak bazı bölgelerde yangın çıktığı belirtildi.

Haberde, Metula yerleşim birimine de 5 adet güdümlü füze fırlatıldığı ve füzelerin boş alanlara düştüğü detayına yer verildi.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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