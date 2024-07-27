Hizbullah, Mecdel Şems saldırısını yalanladı

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Hizbullah Hareketi, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalandı.

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Mecdel Şems'teki bir futbol sahasına yönelik düzenlenen roketli saldırıya değinildi.

"Hizbullah'ın, İsrail ve diğer medya organlarında, Mecdel Şems saldırısının arkasında İslami Direniş'in (Hizbullah) yer aldığı iddialarını kesinlikle yalanladığı" ifade edilen açıklamada, Mecdel Şems olayıyla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığı ve kendilerine yönelik tüm iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Dürzi beldesi Mecdel Şems'e düzenlenen roket saldırısında yaralananların olduğu belirtilmişti.