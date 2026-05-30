Hizbullah Roketleri İsrail'i Korkuttu

30.05.2026 19:38
Hizbullah'ın roketleri İsrail'in kuzeyinde denize düştü, plajdaki İsrailliler panikledi.

Lübnan'daki Hizbullah'ın ateşlediği roketlerin İsrail'in kuzeyindeki Nahariye'de denize düşmesi, plajdaki İsraillilerin korkarak kaçışmasına neden oldu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Hizbullah roketlerinin denize düştüğü noktalardan dumanlar yükseldiği görüldü.

Roketler düştüğü sırada oluşan patlama sesleri ve yükselen dumanların ardından denize giren İsrailliler, korkuya kapılarak kaçtı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İsrail'in kuzeyinde birçok kez sirenler çaldığı aktarıldı.

Açıklamada, Hizbullah tarafından fırlatılan insansız hava aracı ve roketlerin önlendiği, bir kısmının ise açık alanlara düştüğü ileri sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun, Hizbullah'ın hedefli atışlarına karşı hazırlık yaptığı iddia edildi.

Kaynak: AA

