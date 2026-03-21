Hizbullah Saldırısında 5 Yaralı
Hizbullah Saldırısında 5 Yaralı

21.03.2026 21:57
Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyine roket saldırısı düzenledi; 5 kişi yaralandı.

Lübnan'daki Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine düzenlediği saldırılarda 5 kişinin şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, roket düşen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail'in kuzeyindeki Maalot'ta 5 kişinin Hizbullah saldırısı sırasında şarapnel parçaları nedeniyle hafif yaralandığını belirtti.

Haberde, Hizbullah'ın akşam saatlerinde onlarca roketle İsrail'in kuzeyine yönelik saldırılar düzenlediği ve bu nedenle Celile bölgesinde sık sık alarmların çaldığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, Hizbullah'ın öğle saatlerinde düzenlediği roketli saldırıda Safed'de bir binada hasar oluştuğunu, olayda can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

