Hizbullah'tan İHA ile İsrail'e Saldırı
Hizbullah'tan İHA ile İsrail'e Saldırı

19.05.2026 15:17
Hizbullah, İsrail'in kuzeyine İHA ile saldırarak 2 kişiyi hafif yaraladı. Ateşkese rağmen çatışmalar sürüyor.

Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 2 kişi hafif yaralandı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Haaretz gazetesinin haberinde, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırına yakın Misgav Am yerleşimine İHA saldırısı gerçekleştirdiği ve 2 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hizbullah saldırısının birliklerini hedef aldığı aktarıldı.

Açıklamada, askerler arasında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Sir beldesine bugün düzenlediği hava saldırısında aynı aileden ikisi kadın, 4 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 20 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

