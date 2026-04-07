Hizbullah'tan İsrail'e 52 Saldırı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde ve İsrail'in kuzeyinde İsrail ordusuna yönelik 52 roket ve İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Raşaf, Merkeba, Aynata, Ayta eş-Şaab, Marun er-Ras, Hiyam ve Beyyada beldelerinde İsrail askerleri ve askeri araçlarının hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in kuzeyinde ise Hadera, Nehariye ve Safed kentlerine saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

Ayrıca, Yukarı Celile bölgesi ile Yuval, Hulata, Yiron, Sasa, Şilomi, Horfeis, Hanita, Liman, Kiryat Şimona, Malikiye, Metula, Margaliot ve Maalot Tarshiha yerleşimlerinin de hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ile Lübnan'ın güneydoğu sınırında bulunan ve kullanım dışı olan Fatima Kapısı bölgesinde toplanan İsrail askerlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail ordusuna ait lojistik üssünün roketlerle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait hedeflere 52 saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1497'ye çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.