Hizbullah'tan İsrail'e Saldırılar

24.03.2026 15:01
Hizbullah, İsrail'e 20'den fazla saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. İsrail, Lübnan'a hava saldırıları düzenliyor.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyinde İsrail hedeflerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait noktalara ve askerlere 20'den fazla saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Kavzah beldesinde İsrail askerleri ve askeri araçlarının defalarca hedef alındığı, Alma eş-Şaab, Marun er-Ras beldeleri ve Blat bölgesinde ise roket ve topçu atışlarıyla İsrail birliklerine saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

İsrail'in kuzeyinde ise Krayot'ta bulunan Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri Kompleksi ile Migdal Tefen Radar İstasyonu'nun hedef alındığı; Nehariye, Sasa, Kiryat Şimona ve Hagoshrim yerleşimlerine de roket ve dronlarla saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ayrıca, Lübnan-İsrail sınırındaki Fatima Kapısı Sınır Kapısı'nda toplanan İsrail askerlerinin de roket saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güney ve doğu kesimlerini hedef alan hava saldırıları ile güneydeki kara saldırıları sürüyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in saldırılarında en az 1039 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 876 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bin 237 olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Bir babanın en ağır yükü: “Yarın bayram, erken yatın“ dedi, hiçbiri uyanamadı Bir babanın en ağır yükü: "Yarın bayram, erken yatın" dedi, hiçbiri uyanamadı
ABD’nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi ABD'nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi
Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia! Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış
Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı
AK Partili İnan’dan Cemil Tugay’a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz AK Partili İnan'dan Cemil Tugay'a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz

15:10
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
14:51
Yunus Emre Özden’in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu’nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
14:11
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı
14:01
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
14:00
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
13:39
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu Hakan Ural’dan imalı sözler
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
