Hizbullah'tan Tel Aviv'e Füze Saldırısı

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Hizbullah, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü'nün füze salvosuyla bombalandığı ifade edildi.

Ayrıca İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona'nın 2 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA), Kfar Giladi'nin de başka bir kamikaze İHA ile hedef alındığı ve tüm hedeflerin isabetli şekilde vurulduğu belirtildi.

Hayfa'nın kuzeyindeki El-Keryut bölgesinin ve İsrail'in kuzeyindeki Berea ve Bar Yohai yerleşimlerinin füzelerle vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Yesod Hamala, Dalton ve Sha'al yerleşimlerinin de füze salvolarıyla hedef alındığı belirtildi.