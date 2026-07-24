Hızlı Demir Yolu Projesi İlerliyor - Son Dakika
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Hızlı Demir Yolu Projesi İlerliyor

Hızlı Demir Yolu Projesi İlerliyor
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Çorum Valisi, hızlı demir yolu projesinin Delice-Çorum etabında çalışmaların %33,37'sinin tamamlandığını duyurdu.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin "Delice-Çorum" etabında çalışmaların yüzde 33,37'sinin tamamlandığını bildirdi.

Çalgan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, 31 Aralık 2024'te hızlı demir yolu projesinin ihalesinin yapıldığını, 2025 yılının Nisan ayında ise temel atma töreni düzenlendiğini söyledi.

Bölgede yaklaşık 1,5 yıldır çalışma yapıldığını belirten Çalgan, "Projenin fiziki ilerleme oranı yüzde 33,37'dir. Nakdi gerçekleşme oranı da yüzde 30,53'e ulaşmıştır. İnşallah bir sonraki koordinasyon kurulu toplantısında bu oranların üzerinde ilerlemeyi konuşuyor olacağız." dedi.

Demir yolu hattında faaliyetlerin kamu kurumlarının koordineli çalışmasıyla hızla ilerlediğini dile getiren Çalgan, "Kurumların işbirliği ve sonuç odaklı çalışması olmaması halinde bu mesafeleri alamazdık. Çok şükür, bu konuda herhangi bir aksaklığa meydan vermeden hızla işleri yürütüyoruz. Yüklenici firmayı da tebrik etmek lazım. Çünkü iyi çalışıyorlar gerçekten. 24 saat esasına göre çalışıyorlar." diye konuştu.

Çorum'da kamu kurum ve kuruluşlarının yılın ilk 6 ayında demir yolu projesi haricinde 303 yatırım projesi yürüttüğünü söyleyen Çalgan, bu projelerin toplam tutarının 136 milyar 670 milyon lira olduğunu ifade etti.

Kentteki kaymakam ve belediye başkanlarının katıldığı toplantıda daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yatırım projelerine ilişkin sunum yaptı.

Kaynak: AA

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