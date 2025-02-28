Hizmet Üretici Fiyat Endeksi 2025 Ocak'ta Yükseldi - Son Dakika
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi 2025 Ocak'ta Yükseldi

TÜİK, H-ÜFE'nin Ocak 2025'te yıllık %40,44, aylık %8,58 arttığını açıkladı.

28.02.2025 11:10
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin Ocak 2025 verilerini açıkladı. Buna göre endeks, yıllık yüzde 40,44 aylık ise yüzde 8,58 arttı.

Verilere göre H-ÜFE 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 8,58 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,58 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,44 artış ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 63,25 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 31,01 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,01 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 47,99 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 49,96 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 36,28 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 51,73 artış, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 48,45 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 5,75 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 5,75 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 7,90 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,09 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,25 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 15,68 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 14,13 artış gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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