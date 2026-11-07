HKUST Rektörü Ip, Paris'teki UNESCO ödül töreninde Alzheimer araştırmalarını anlattı - Son Dakika
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HKUST Rektörü Ip, Paris'teki UNESCO ödül töreninde Alzheimer araştırmalarını anlattı

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Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Nancy Yuk-yu Ip, Paris'teki UNESCO-Ekvator Ginesi ödül töreninde konuştu. UNESCO'ya göre Ip'in araştırmaları, Alzheimer'ın erken teşhisine imkân veren kan testleri ve genetik risk faktörlerinin belirlenmesini sağladı.

PARİS, 7 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Fransa'nın başkenti Paris'teki merkezinde düzenlenen UNESCO- Ekvator Ginesi Yaşam Bilimleri Araştırma Uluslararası Ödülü töreninde konuşan Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Nancy Yuk-yu Ip (sağda), 6 Kasım 2026.

UNESCO'nun bildirdiğine göre Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Nancy Yuk-yu Ip, beyin fonksiyonlarının ve Alzheimer hastalığının anlaşılmasında önemli ilerlemeler kaydetti. Ip'in araştırmaları, yeni biyobelirteçlerin keşfedilmesini, genetik risk faktörlerinin belirlenmesini ve Alzheimer hastalığının daha erken teşhis edilip daha iyi izlenmesini sağlayan kan testlerinin geliştirilmesini sağladı. Ip ayrıca nörodejeneratif hastalıklara yönelik gen tedavisi alanında öncü araştırmalar yürüttü. (Fotoğraf: Luo Yu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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