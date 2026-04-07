HMS Dragon Limanda Bakımda

07.04.2026 22:25
İngiliz savaş gemisi HMS Dragon, teknik arıza nedeniyle limana çekilecek ve bakım yapılacak.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan "HMS Dragon" adlı İngiliz savaş gemisinin "teknik arıza" nedeniyle kısa süreliğine limana çekileceğini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geminin rutin lojistik ikmal molası ve kısa bakım süreci kapsamında limana yanaşacağını bildirdi.

Bu süreçte erzak ikmali yapılacağını ve sistemlerin optimize edileceğini aktaran Sözcü, gemide bulunan yaklaşık 200 kişilik mürettebatın, yaşanan soruna rağmen su ve yemek hizmetlerinden yararlanabildiğini kaydetti.

HMS Dragon'un, bakım sürecine rağmen yüksek hazırlık seviyesini koruyacağını vurgulayan Sözcü, "gerekmesi halinde kısa sürede yeniden göreve çıkabilecek durumda olduğuna" dikkati çekti.

İngiliz Kraliyet Donanmasının en gelişmiş hava savunma destroyerlerinden olan HMS Dragon'un, aynı anda yüzlerce hedefi takip edebilme ve Sea Viper füze sistemiyle kısa sürede çok sayıda füze fırlatabilme kapasitesine sahip olduğu biliniyor.

İngiliz savaş gemisinin Doğu Akdeniz'e ulaştığı bildirilmişti

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, İngiliz savaş gemisi HMS Dragon'un Doğu Akdeniz'e ulaştığını ve savunma operasyonlarına katılacağını duyurmuştu.

Healey, ülkesinin Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını artırdığını belirterek, geminin bölgeye ulaştığını ve Kıbrıs adasının savunma sistemi kapsamında operasyonel entegrasyon sürecine başlayacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

Denizcilik, Teknoloji, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
22:45
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
22:40
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
22:25
Pakistan Başbakanı Şerif: Trump’tan İran’a verdiği süreyi iki hafta uzatmasını rica ediyorum.
Pakistan Başbakanı Şerif: Trump'tan İran'a verdiği süreyi iki hafta uzatmasını rica ediyorum.
21:52
Trump’ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt’ten vatandaşlarına uyarı
Trump'ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt'ten vatandaşlarına uyarı
21:06
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
