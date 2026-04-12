Hobi Bahçeleri Tartışmasında Adalet ve Güven Vurgusu

ANKARA/ TEKHA Hobi bahçeleriyle ilgili Türkiye genelinde büyüyen tartışmalar sürerken, Tek Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Solmaz'ın kaleme aldığı 'Devlet Aklı, Adalet ve Hobi Bahçeleri Gerçeği' başlıklı köşe yazısı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Solmaz, yazısında konunun yalnızca bir imar meselesi olmadığını, adalet, eşitlik ve devlet ile vatandaş arasındaki güven ilişkisini doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı.

Solmaz, son günlerde gündemin üst sıralarında yer alan hobi bahçeleri konusunun artık teknik bir tartışma olmaktan çıktığını belirterek, yaşanan sürecin toplumsal güveni zedeleyebilecek bir boyuta ulaştığını ifade etti. Köşe yazısında, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın açıklamalarına da geniş yer verildi. Solmaz, Saral'ın değerlendirmelerini 'karanlıkta yakılan bir ışık' olarak nitelendirerek, devlet ciddiyeti ve sosyal adalet vurgusunun altını çizdi.

Saral mesajında, hobi bahçeleriyle ilgili yıkım ve cezai işlemler konusunda yoğun şikâyetler alındığını belirtti. Tarım arazilerinin korunması ve plansız yapılaşmanın önlenmesinin zorunluluk olduğunu, ancak yıllar içerisinde yeterli denetimlerin yapılmaması nedeniyle sorunun büyüdüğünü ifade etti. Saral, hobi bahçesi edinen vatandaşların önemli bir kısmının iyi niyetle ve devletine güvenerek hareket ettiğini vurgulayarak, geçmişteki ihmallerin bedelinin tamamen vatandaşa yüklenmemesi gerektiğini söyledi. Hukuku tavizsiz uygularken, vatandaşın mağduriyetini en aza indirecek dengeli ve adil bir yol izlenmesi, kademeli çözümler ve makul geçiş süreçleri önerdi.

Solmaz, yazısında sahadaki uygulamalara ilişkin vatandaş şikâyetlerine de yer vererek, bazı bölgelerde farklı uygulamaların dikkat çektiğini ifade etti. Kimi yerlerde yapıların görmezden gelindiği, kimi yerlerde ise yıkım kararlarının hızlı şekilde uygulandığı yönündeki iddiaların kamuoyunda tartışma yarattığını belirtti. Bu durumun eşitlik ilkesine zarar verebileceğini vurgulayan Solmaz, adaletin zedelenmesinin toplumsal güveni de sarsacağına dikkat çekti.

Yalova'nın Armutlu ilçesi ve Batman'da yaşanan yıkımlara değinen Solmaz, bu gelişmelerin meselenin sahadaki etkisini açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Vatandaşların 'Bunlar yapılırken neredeydiniz?' sorusunun, gecikmiş müdahalelere yönelik güçlü bir sitem olduğunu ifade etti. Köşe yazısında, hobi bahçelerinin birçok vatandaş için bir yaşam alanı olduğuna dikkat çekilerek, yıkımların yalnızca fiziki değil; emek, umut ve devlete duyulan güven açısından da kayıplara yol açtığı vurgulandı.

Solmaz, yazısında çözüm önerilerine de yer vererek, belirli bir tarih esas alınarak mevcut yapıların kayıt altına alınması, uygun kriterlerle iskân süreçlerine dahil edilmesi ve kademeli geçiş modellerinin uygulanması gerektiğini ifade etti. Devletin gücünün yalnızca yaptırım uygulamakla değil, çözüm üretmekle ölçüldüğünü vurgulayan Solmaz, sürecin adalet ve vicdan dengesi gözetilerek yönetilmesi gerektiğini belirtti. Hobi bahçeleri meselesinde atılacak adımların sadece bugünü değil, geleceği de şekillendireceğini ifade eden Solmaz, yetkililere çağrıda bulunarak vatandaşın emeğinin, umudunun ve devletine duyduğu güvenin korunması gerektiğini vurguladı.