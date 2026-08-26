Hocalar'da Yangın: İki Ev Kül Oldu

AFYONKARAHİSAR'ın Hocalar ilçesinde Hüseyin ve Ramazan Yılmaz'a ait iki ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Hocalar ilçesine bağlı Yağcı köyünde dün öğle saatlerinde Hüseyin ve Ramazan Yılmaz'a ait evlerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Hocalar Belediye İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık iki saatte kontrol altına alınan yangın sonrası evler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI/HOCALAR,(Afyonkarahisar),