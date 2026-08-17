Hoekstra'nın Sınır Dışı Talebi İçin 200 Bin İmza - Son Dakika
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Hoekstra'nın Sınır Dışı Talebi İçin 200 Bin İmza

Hoekstra\'nın Sınır Dışı Talebi İçin 200 Bin İmza
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Kanada'da, ABD Büyükelçisi Pete Hoekstra'nın sınır dışı edilmesi için 200.000 imza toplandı.

OTTAWA, 17 Ağustos (Xinhua) -- Kanada'da ABD'nin Kanada Büyükelçisi Pete Hoekstra'nın sınır dışı edilmesi talebiyle hazırlanan dilekçe için toplanan doğrulanmış imza sayısı pazar günü itibarıyla 200.000'in üzerine çıktı.

Kanada parlamentosunun resmi dilekçelere ilişkin internet sayfasındaki verilere göre, Calgary'de yaşayan bir Kanada vatandaşının verdiği dilekçeye Avam Kamarası'nda Yeşil Parti lideri Elizabeth May destek veriyor. Dilekçede Hoekstra sık sık "Kanada ile ABD arasındaki diplomatik ilişkileri baltalayan" ve ABD yönetiminin Kanada'yı "51. eyalet" olarak ilhak etme tehditlerini normalleştiren açıklamalar yapmakla suçlanıyor.

Dilekçede Kanada hükümetinden resmi olarak Hoekstra'yı istenmeyen kişi ilan etmesi ve görevinden uzaklaştırılması yönünde çağrı yapılıyor. Ayrıca parlamentoda kurulacak bir komitenin, "ABD'nin Kanada'nın içişlerine diplomatik müdahalesini" incelemesi talebine de yer veriliyor.

Kanada'da parlamentoya verilen dijital dilekçelere ilişkin yasal kurallara göre, dilekçeyi imzalayan herkesin Kanada vatandaşı ya da Kanada'da yasal oturuma sahip kişi olarak doğrulanması gerekiyor. Yoğun ilgi gören dilekçe, Avam Kamarası'nın elektronik dilekçe sistemini başlattığı 2015 yılından bu yana en fazla imza alan dilekçelerden biri oldu.

21 Temmuz'da imzaya açılan dilekçe, 18 Kasım'da imzadan kaldırılacak.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Diplomasi, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hoekstra'nın Sınır Dışı Talebi İçin 200 Bin İmza - Son Dakika

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