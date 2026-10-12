Hollanda'da Albert Heijn'de güvenlik sorunu mağazalarda ürün sıkıntısına yol açtı - Son Dakika
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Hollanda'da Albert Heijn'de güvenlik sorunu mağazalarda ürün sıkıntısına yol açtı

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Hollanda'da Albert Heijn'in bazı dağıtım merkezlerinde dijital güvenlik sorunu nedeniyle faaliyetler durduruldu, mağazalarda ürün sıkıntısı yaşanıyor. Çevrim içi market siparişlerinin teslimatı geçici olarak dururken, sistemlerin ne zaman yeniden faaliyete geçeceği bilinmiyor.

Hollanda'nın önde gelen süpermarket zincirlerinden Albert Heijn'in bazı dağıtım merkezlerinde, dijital güvenlik sorunu nedeniyle faaliyetlerin durdurulduğu ve mağazalarda ürün sıkıntısı yaşandığı bildirildi.

Kamu yayın kuruluşu NOS'un haberine göre, şirketin bilgi işlem sistemlerinde yaşanan güvenlik sorunu, mağazalara ürün tedarikini olumsuz etkiledi.

Albert Heijn'in bazı dağıtım merkezlerinde, dijital güvenlik sorunu nedeniyle faaliyetler durduruldu ve mağazalarda ürün sıkıntısı yaşanıyor.

Dün öğleden sonra başlayan güvenlik sorunu nedeniyle Albert Heijn'in yanı sıra aynı gruba bağlı Etos ve Gall & Gall mağaza zincirlerinin internet siteleri ve mobil uygulamalarına da erişim sağlanamıyor.

Albert Heijn mağazaları açık kalmaya devam ederken, çevrim içi market siparişlerinin teslimatı geçici olarak durduruldu.

Şirketin bilgi işlem altyapısını korumak amacıyla bazı sistemleri devre dışı bırakıldı ve sistemlerin ne zaman yeniden faaliyete geçeceği ise henüz bilinmiyor.

"Bu durum daha uzun sürerse raflar boşalmaya başlayacak"

NOS'a konuşan Albert Heijn Üst Yöneticisi (CEO) Margaret Versteden van Duijn, "Sistemleri önlem amacıyla kapatmak zorunda kaldığımız için bazı dağıtım merkezlerinde çalışmaların tamamen durduğu doğru. Müşterilerin mağazaya gittiklerinde bazı ürünlerin bulunmadığını görmeleri elbette çok can sıkıcı." ifadesini kullandı.

Sorunun ne kadar süreceğinin henüz bilinmediğini belirten Versteden van Duijn, "Elbette bu durum daha uzun sürerse raflar boşalmaya başlayacak. Bu durum, mağazadan mağazaya değişiklik gösterecek." dedi.

Versteden van Duijn, şirketin bilgi işlem sistemine siber saldırı olup olmadığının henüz belirlenemediğini aktararak, araştırmanın devam ettiğini söyledi.

Hollanda genelinde 6 dağıtım merkezi ve 1000'in üzerinde mağazası bulunan Albert Heijn, ülkenin en büyük süpermarket zincirlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA
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