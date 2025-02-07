Hollanda'da Deprem Mağdurları İçin Anma Töreni - Son Dakika
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Hollanda'da Deprem Mağdurları İçin Anma Töreni

Hollanda\'da Deprem Mağdurları İçin Anma Töreni

Hollanda'da, Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

07.02.2025 00:17
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Hollanda'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler ve mağdurlar için anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği tarafınca Mauritshuis Müzesi'nde organize edilen törene, Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Eppo Bruins ve çok sayıda Türk ve Hollandalı davetli katıldı.

Burada konuşma yapan Ünal, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinde 50 binden fazla kişinin öldüğünü ve yüz binlerce kişinin yaralandığını söyledi.

Ünal, Hollanda'nın deprem sonrası yardım eden ilk ülkelerden birisi olduğunu belirterek, "Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR) ekibi ve Hava Ambulansı MEDEVAC birimi tarafından yürütülen paha biçilmez çalışmaların yanı sıra Hollandalı sivil toplum kuruluşlarının, doktorların ve dostların çabaları ve katkıları yardım çalışmalarında etkili oldu." dedi.

Türk-Hollanda toplumunun seferberliğiyle deprem bölgelerine tonlarca insani yardımın götürüldüğüne ve 100 milyon avrodan fazla yardımın yapıldığına dikkati çeken Ünal, "Hollanda dayanışması asla unutulmayacak." ifadesini kullandı.

Ünal, törenin Mauritshuis Müzesi'nde düzenlenmesinin bir anlamı olduğunu anlatarak, "Depremzede kadınlar, dünyaca ünlü Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in 'İnci Küpeli Kız'ını dokudukları 6 metrelik halıyı müzeye hediye ederek Hollanda'ya teşekkür ettiler." diye konuştu.

Türkiye ile Hollanda halkı arasındaki dayanışmanın yeni olmadığını ve geçen 500 yıla dayandığına işaret eden Ünal, "Hollanda 1916, 1953 ve 2021'de yıkıcı sellerle karşı karşıya kaldığında, Türk milleti her zaman dayanışma göstermekte ve destek sunmakta hızlı davrandı ve yanlarında oldu." dedi.

Hollandalı Bakan Bruins de AA muhabirine, depremde hayatını kaybedenleri ve mağdurları unutmadıklarını söyledi.

Bruins, "Deprem olduğunda Hollanda'dan, buradaki yaşayan Türk toplumundan ve başka yerlerden yardımın çok çabuk ulaşması ve iyi bir işbirliği ile hayatların kurtarılması çok güzel. Büyükelçi'nin de konuşmasında söylediği gibi, 'Bir kişinin hayatını kurtarırsanız, bütün dünyayı kurtarmış olursunuz.' Bunu birlikte yaşamak çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

"İnci Küpeli Kız"ı halıya dokuyan ve Hollanda'ya hediye eden depremzede kadınlara teşekkür eden Bruins, "Bu halının bu kadar çok kadın tarafından yapılmış olmasından dolayı çok gururluyuz ve buna minnettarız. Bizim onlarla, oradaki toplulukla ve buradaki toplulukla gerçek bir bağımız var." ifadesini kullandı.

Törende, depremlerden sonra "Eşitliğe Giden Yeni Yol" kurumu tarafınca organize edilen bir sanat terapisi projesinde Kahramanmaraş'ta 100'den fazla depremzede kadının, dünyaca ünlü Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in "İnci Küpeli Kız"ını dokuduğu 6 metrelik halı ve halının dokunduğu anlar sergilendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hollanda'da Deprem Mağdurları İçin Anma Töreni - Son Dakika

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