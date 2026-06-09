Hollanda'da Ejderha Teknesi Yarışı

APELDOORN, 9 Haziran (Xinhua) -- Hollanda'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen ejderha teknesi yarışmasında kürek çeken katılımcılar, 8 Haziran 2026.
Hollanda'da yaşayan Çinlilerin oluşturduğu 30'dan fazla ekip, yaklaşan Ejderha Teknesi Festivali'ni kutlamak amacıyla Apeldoorn kentinde düzenlenen ejderha teknesi yarışına katıldı. (Fotoğraf: Shao Haijun/Xinhua)
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