Hollanda'da İklim Aktivistleri Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hollanda'da İklim Aktivistleri Gözaltına Alındı

Hollanda'nın Lahey kentinde Extinction Rebellion adlı çevreci grubun organizasyonuyla toplanan yüzlerce iklim aktivisti, fosil yakıt kullanımının sonlandırılması için eylem yaparken polis tarafından gözaltına alındı. Göstericiler, petrol, kömür ve gaz kullanımının sonlandırılmasını talep ederek yeni hükümetin fosil yakıt politikasını eleştirdi. Gösteriye katılan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de gözaltına alındı.

06.07.2024 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'nın Lahey kentinde polis, önemli bağlantı yollarını kapatarak fosil yakıt kullanımının sonlandırılması için eylem yapan yüzlerce iklim aktivistini gözaltına aldı.

"Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı çevreci grubun organizasyonuyla toplanan yüzlerce kişi, şehrin girişi olan A12'nin son kısmını ve geçici parlamento binasının önündeki kavşağı kapatarak bağlantı güzergahlarında trafiğin aksamasına neden oldu.

Petrol, kömür ve gaz kullanımının sonlandırılmasını isteyen göstericiler, yeni hükümetin fosil yakıt politikasını eleştirdi.

Ellerinde "Fosil yakıt sübvansiyonlarını durdur", "Bizi öldürmeyi durdurun" ve "Aşırı sağcı diktatör yönetiminde yalan üstüne yalan" yazılı pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler, uzun süre yolda oturma eylemi yaptı.

Gösteriye katılan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg da gözaltına alındı.

Yeni hükümetin de bir önceki hükümet gibi iklim ve ekolojik krize karşı harekete geçmeyen bir pozisyon aldığını belirten göstericiler, fosil sübvansiyonları nedeniyle Hollanda'nın, tüm dünyada orman yangınlarından, kuraklıktan, kıtlıktan, iklim ve ekolojik krizden ölen insanlardan doğrudan sorumlu olduğunu savundu.

Gösteride yüzlerce gözaltı

Eylemin yapıldığı yerin "gösteriye yasaklı bölge ilan edildiği" uyarısında bulunan polis, protestonun başlamasından 2 saat sonra aktivistlere müdahale etmeye başladı.

Göstericilere tazyikli su sıkan polis, uyarılara rağmen yolu terk etmeyenleri gözaltına aldı ve halk otobüsleri ile bölgeden uzaklaştırdı.

Extinction Rebellion grubunun, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, gösteriye katılan tüm eylemcilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Lahey kentinin girişindeki A12 yolunun son kısmını bir çok kez kapatan Extinction Rebellion grubunun daha önceki gösterilerinde de yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Greta Thunberg, Hollanda, Hükümet, Lahey, Uluslararası, Çevre, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da İklim Aktivistleri Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:39 Almanların öfkesi dinmiyor Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında
18:29 Fatih Terim’den ’’En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz’’ sorusuna bomba yanıt Fatih Terim'den ''En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?'' sorusuna bomba yanıt
18:03 Merih’e sahip çıktı Marco van Basten, ceza veren UEFA’ya ağzına geleni saydı Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı
17:47 Terör örgütünün hain planını Mehmetçik deşifre etti Köylere bombalı tuzaklar kurmuşlar Terör örgütünün hain planını Mehmetçik deşifre etti! Köylere bombalı tuzaklar kurmuşlar
15:45 Yarı finale son 1 adım kaldı İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11’leri Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11'leri
19:28 Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan “topuklu ayakkabı“ duyurusu infiale yol açtı Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan "topuklu ayakkabı" duyurusu infiale yol açtı
17:19 Görüntüler görmeye değer Dışarısı böyleyse akşam stat nasıl olur Görüntüler görmeye değer! Dışarısı böyleyse akşam stat nasıl olur?
17:12 Karaman’da kanser hastası adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Karaman'da kanser hastası adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
16:28 Tüm Türkiye tek yürek Mehmetçik’ten Bizim Çocuklar’a mesaj var Tüm Türkiye tek yürek! Mehmetçik'ten Bizim Çocuklar'a mesaj var
16:13 Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç
16:00 Survivor’daki en büyük pişmanlığı ne Nefise Karatay ’’Adım satıcıya çıktı’’ deyip anlattı Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay ''Adım satıcıya çıktı'' deyip anlattı
15:06 İçişleri Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden “A Milli Takım“ paylaşımı İçişleri Bakanlığı'ndan tüyleri diken diken eden "A Milli Takım" paylaşımı
14:09 İşin içinde yasak aşk var Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 20:35:43. #1.11#
SON DAKİKA: Hollanda'da İklim Aktivistleri Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement