Hollanda'da 'Muhammed' İsimleri Yükseliyor

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Hollanda'da 2024'te erkek bebeklere verilen isimler listesinde "Muhammed" dördüncü sırada yer aldı.

Hollanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SVB) tarafından paylaşılan verilere göre, ülkede geçen yıl yeni doğanlarda en çok tercih edilen erkek ismi 922 ile "Noah", kızlarda da 657 ile "Emma" oldu.

Farklı yazılışlarıyla beraber değerlendirildiğinde, "Muhammed" ismi ise listede 715 kez tercih edilerek, en çok verilen isimler arasında dördüncü sırayı aldı.

2023'te ikinci sırada yer alan Muhammed ismi 721 kez tercih edilmişti.