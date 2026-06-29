Hollanda'da Şiddetli Fırtına: 300 Bin Yıldırım - Son Dakika
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Hollanda'da Şiddetli Fırtına: 300 Bin Yıldırım

29.06.2026 15:41
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Hafta sonu Hollanda'da etkili fırtınalarda 300 binden fazla yıldırım tespit edildi, festivaller iptal edildi.

Hollanda'da hafta sonu etkili olan şiddetli gök gürültülü fırtınalar sırasında 24 saat içerisinde 300 binden fazla yıldırım tespit edildiği belirtildi.

Hollanda basınındaki haberlere göre, ülke genelinde hafta sonunda görülen aşırı hava olayları nedeniyle festival ve konserler durduruldu, su baskınları yaşandı ve çok sayıda bölgede hasar meydana geldi.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün (KNMI) verilerine göre, 27 Haziran Cumartesi saat 02.00 ila 28 Haziran Pazar saat 02.00'de ülkede 300 binden fazla yıldırım tespit edildi.

Gece saat 02.00'den sonraki fırtınaların hesaplamalara henüz dahil edilmemesi nedeniyle toplam sayı daha da artabilir.

Son yıllarda 100 binden fazla yıldırımın kaydedildiği olaylar, yalnızca birkaç kez yaşandı.

İklim değişikliğinin etkisiyle yaz aylarında aşırı yağış ve şiddetli fırtına gibi olayların daha sık görülebileceği uyarısında bulunuldu.

Yetkililer, yoğun yıldırım aktivitesinin 2004'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyelerden biri olabileceğini değerlendiriyor.

Başkent Amsterdam'da ise şiddetli yağış nedeniyle sokaklar su altında kaldı.

Yerel güvenlik birimleri, acil çağrı hatlarının gereksiz yere meşgul edilmemesini talep etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hollanda'da Şiddetli Fırtına: 300 Bin Yıldırım - Son Dakika

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