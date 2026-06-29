Hollanda'da Zayıflama İğneleri Sorunları Artıyor - Son Dakika
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Hollanda'da Zayıflama İğneleri Sorunları Artıyor

29.06.2026 20:51
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Hollanda'da zayıflama iğnelerinin denetimsiz kullanımıyla sağlık sorunları yüzde 100 arttı.

Hollanda'da zayıflama iğnelerinin denetimsiz kullanımına bağlı sağlık sorunlarının son bir yılda yaklaşık iki kat arttığı bildirildi.

Hollanda Kamu Yayın Kuruluşunun (NOS) haberine göre, Hollanda Ulusal Zehirlenme Bilgi Merkezi verileri, zayıflama iğnesi kullananlara ilişkin bildirim sayısının 2024'te 76 iken 2025'te 149'a yükseldiğini ortaya koydu.

Yetkililer, tüm zehirlenme vakalarının bildirilmemesi nedeniyle gerçek sayının daha yüksek olabileceğini belirtti.

Vakaların önemli bölümünün reçetesiz veya doktor denetimi olmadan kullanımdan kaynaklandığı, bunların yaklaşık yüzde 40'ını ise ilaçların resmi sağlık kanalları dışında temin edilmesi durumlarını kapsadığı kaydedildi.

Bu durumu endişe verici olarak nitelendiren uzmanlar, zayıflama iğnelerinin doktorlar yerine resmi olmayan yollardan temin edildiği pazarın giderek büyüdüğüne dikkati çekti.

Uzmanlar ayrıca denetimli kullanımdan bireysel kullanıma geçişin yanlış doz alma ve yan etki riskini artırdığı konusunda uyardı.

Aşırı doz veya yanlış kullanımın acil tıbbi müdahale gerektiren akut belirtilere yol açabileceği, uzun vadede ise karaciğer, böbrekler ve sinir sistemi üzerinde potansiyel zararlar oluşturabileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Hollanda, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da Zayıflama İğneleri Sorunları Artıyor - Son Dakika

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