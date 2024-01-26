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Hollanda, Uluslararası Adalet Divanının İsrail'e yönelik tedbir kararlarına uyulmasını istedi - Son Dakika
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Hollanda, Uluslararası Adalet Divanının İsrail'e yönelik tedbir kararlarına uyulmasını istedi

Hollanda'nın geçici hükümeti, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararlarına uyulması çağrısında bulundu. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, UAD'nin kararlarının taraflar için bağlayıcı olduğunu belirterek, hükümetin bu kararlara saygı duyduğunu ve ikili temaslarda da bunu ileteceğini açıkladı. Ayrıca, insani yardım, rehinelerin serbest bırakılması, sivil kayıpların önlenmesi ve uluslararası insancıl hukuka uygun hareket edilmesi mesajının iletilmeye devam edeceği vurgulandı.

Hollanda, Uluslararası Adalet Divanının İsrail\'e yönelik tedbir kararlarına uyulmasını istedi
26.01.2024 - 23:19,
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Hollanda'nın geçici hükümeti, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararlarına uyulması çağrısında bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, UAD'nin aldığı kararların taraflar için bağlayıcı olduğu belirtildi.

Açıklamada, hükümetin, UAD'nin kararlarına uyulması çağrısında bulunduğu ve bunu, ikili temaslarda da yapacağı ifade edildi.

Hükümetin UAD'nin kararına saygı duyduğu ifade edilen açıklamada, insani yardım, rehinelerin serbest bırakılması, sivil kayıpların önlenmesi ve uluslararası insancıl hukuka uygun hareket edilmesi mesajını iletmeye devam edeceği kaydedildi.

Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasına hükmetti.

Kaynak: AA
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