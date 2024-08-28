Hollande, Macron'un başbakan adayını reddetmesini eleştirdi

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Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sosyalist Partili François Hollande, seçimlerin ardından geçen 2 ayda hükümet kurma sürecinin devam ettiği ülkesinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ulusal Meclisin en büyük siyasi grubu olan solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının ortak adayını başbakan olarak atamayı reddetmesini kınadı.

Le Point gazetesinin haberine göre, eski Cumhurbaşkanı Hollande, Emmanuel Macron'un Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının başbakan adayı Lucie Castets'i atamayı reddetmesini "kurumsal bir hata" olarak niteledi.

Seçimlerde Sosyalist Parti'den (PS) milletvekili olarak meclise girmeye hak kazanan Hollande, "Lucie Castets'in adaylığını reddetmenin Cumhurbaşkanı Macron'a düşmediğini" dile getirdi. Hollande, Castets'in başbakanlığına karşı çıkmanın ancak "ulusal meclisin sorumlulukları" kapsamında değerlendirilebileceğini kaydetti.

Öte yandan Hollande, Macron'un solun başbakan adayını atamayı reddetmesinin "kurumsal" bir hata olmasının yanı sıra "siyasi bir hata " olduğunu ifade etti. Hollande, olası bir sol hükümetinin ve solcu başbakan adayının meclisten güven oyu alamadığı takdirde bir gensoru önergesiyle kısa sürede devrilmesinin "oldukça mümkün" olduğunu düşündüğünü ancak başarılı olmasa bile solcu bir hükümet kurulmasının, alternatif bir çözümün ortaya çıkmasına "daha büyük bir meşruiyet kazandırabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Hollande, Macron tarafından dışlanan ve sol ittifakın en büyük siyasi partisi aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ile ilgili tüm çekincelerine rağmen solun bölünmelere izin vermeden ancak birlik olması halinde başarılı olabileceğini savundu.

Macron, 26 Ağustos'ta solcu Lucie Castets'i başbakan atamayacağını duyurmuş ve siyasi liderlerle hükümet kurma müzakerelerini sürdüreceğini bildirmişti.

Fransa'da erken genel seçimlerin ardından Ulusal Meclisin en büyük siyasi grubunu 193 milletvekili ile NFP ve bağlantılılar oluştururken onu 166 milletvekili ile Macron'un iktidar koalisyonu ve 142 milletvekili ile aşırı sağcı RN ve ortakları izliyor.

Fransız anayasasına göre cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulunuyor ancak siyasi geleneklere göre başbakan, en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçiliyor.