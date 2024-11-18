Honduras'ta Fırtına Sonrası Sel Felaketi

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Orta Amerika ülkesi Honduras'ta Sara Tropik Fırtınası'nın neden olduğu şiddetli yağışlar nedeniyle 1700'den fazla yerleşim yeri sular altında kaldı, yüzlerce köyde elektrik kesildi.

BBC'deki habere göre, 14 Kasım'dan bu yana Honduras'ta etkisini gösteren Sara Tropik Fırtınası'nın neden olduğu afet ve kazalarda şimdiye kadar 1 kişi öldü.

Ülkede, 110 binden fazla kişi fırtınadan etkilendi.

Honduraslı yetkililer, fırtınanın neden olduğu şiddetli yağışlar nedeniyle 1700'den fazla yerleşim yerinin sular altında kaldığını, yüzlerce köyün elektriğinin kesildiğini açıkladı.

Yetkililer, 2 bin 500'den fazla evin hasar gördüğünü, 200'den fazla evin yıkıldığını belirtti.

Şiddetli yağış sonrası bazı bölgelerde nehirlerin taşmasına sonucu 9 köprü yıkıldı, 19 köprü de hasar gördü.

Toprak kaymaları dolayısıyla bazı noktalarda otoyollar trafiğe kapandı.

Honduras'ta dün, Sara Tropik Fırtınası nedeniyle 30 günlüğüne Ulusal Acil Durum ilan edilmişti.