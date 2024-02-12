Hong Kong'ta Bahar Bayramı kutlamaları havai fişek gösterisiyle renklendi - Son Dakika
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Hong Kong'ta Bahar Bayramı kutlamaları havai fişek gösterisiyle renklendi

Hong Kong\'ta Bahar Bayramı kutlamaları havai fişek gösterisiyle renklendi

Çin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Victoria Limanı'nda Bahar Bayramı kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi düzenlendi.

12.02.2024 13:19  Güncelleme: 13:21
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HONG KONG, 12 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Victoria Limanı'nda Bahar Bayramı kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi düzenlendi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hong Kong'ta Bahar Bayramı kutlamaları havai fişek gösterisiyle renklendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hong Kong'ta Bahar Bayramı kutlamaları havai fişek gösterisiyle renklendi - Son Dakika
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