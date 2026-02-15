Hong Kong\'da Işık Gösterisi

HONG KONG, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong'da, Çin Yeni Yılı kapsamında insansız hava araçlarıyla at figürleri ve yeni yıl dileklerinin oluşturulduğu bir ışık gösterisi düzenlendi.
İnsanlar büyüleyici gösteri sırasında fotoğraflar çekerek yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı (At Yılı) aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
